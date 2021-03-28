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Samsun'da servis aracı yolda yatan köpeği ezip geçti!

Samsun'da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek para cezası kesti.

Samsun'da servis aracı yolda yatan köpeği ezip geçti!

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sokak köpeğine çarparak kaçtığı ihbarının alınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yol üzerinde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçildiği görüldü.

Jandarma, görüntülerin sosyal medyada da yayılmasının üzerine araç sürücüsü 51 yaşındaki Y.O.'yu KAFES/KEP programı kullanarak yakaladı.

Sürücüye 1.033 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Samsun'da servis aracı yolda yatan köpeği ezip geçti!Samsun'da servis aracı yolda yatan köpeği ezip geçti!

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