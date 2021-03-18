Samsun'da şiddet gördüğü eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan kadına 5 yıl 5 ay hapis cezası

Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan kadın bir kez daha aynı cezası aldı. Olay Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, 13 Kasım 2014 tarihinde meydana gelmişti. 45 yaşındaki Bedriye Altun'un kendisine şiddet uygulayan eşini bıçaklamasının ardından, 20 yıllık eşi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilip evine gönderilen Erdoğan Altun, evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılmış fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan Bedriye Altun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaralama sonucu ölüme sebep olmak suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Bedriye Altun'un tutukluluk hali göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Ancak daha sonra dosya temyize gönderildi. Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Bedriye Altun'un yeniden yargılanmasına hükmedildi.

YİNE AYNI CEZAYI ALDI

Engelli çocuğunun tedavisi için Ankara'da bulunması sebebiyle duruşmaya katılmayan Altun'un vekili Avukat Ata Giritli, meşru müdafaa uygulanmasını veya mahkeme heyeti aksi kanaatte ise alt sınırdan ceza verilmesini ve tahrik hükümlerinin üçte iki olarak uygulanmasını talip etti. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan Bedriye Altun, yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"DOKTOR İHMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önce ifadesinde eşini hastaneye kendisinin götürdüğünü belirten Altun, "Ben karakola gidince hastane ile alakam olmadı. Eşim ertesi gün saat 04.00'te vefat etmiş. Ben doktorların ihmali olduğunu düşünüyorum. Düzgün bir şekilde muayene etselerdi bu durum olmazdı. Sanıklardan şikayetçiyim" demişti.

Acil serviste görevli doktor B.T. ile hastanede acil nöbetçisi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Y.K ise Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 07 Şubat 2019 tarihinde yargılanmış ve beraatlerine karar verilmişti. Av. Ata Giritli'nin talebi üzerine yeniden yargılanan Dr. Y.K. 19 Nisan 2019 tarihinde görevi ihmalden suçlu bulunarak, 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek, cezanın 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelenmesine hükmedildi.