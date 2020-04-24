Samsun'da sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlar böyle görüntülendi!

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 il ve Zonguldak'ta 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından, Samsun'da çekilen görüntüler pes dedirtti. Yasak kapsamında bulunan illerden biri olan Samsun'da İlkadım ilçesinin bir site bahçesinde 15 çocuğun, yanında 2 yetişkin insanla el ele hayal çekildiği görüntüler bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 23 Nisan günü çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

''SAMSUN'DAN SİNİR ZIPLATAN BİR VİDEO!''

“Samsun Beyi” isimli bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Samsun'dan sinir zıplatan bir video! Virüsten 100'er 100'er öldüğümüz böylesi tehlikeli bir dönemde, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven dahi olmayan bu yavruları, el ele tutuşturup, oyun oynatmak nedir? Hadi onlar çocuk, akılları ermiyor! Ya büyükler?”