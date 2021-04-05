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Samsun'da tarihi çarşıda ilaç niyetine sülük satılıyor

Canlı sülükler Samsun'un en eski arastalarından biri olan Bedesten Çarşısı'nda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılarak tanesi 12 TL'den satılıyor.

Samsun'da tarihi çarşıda ilaç niyetine sülük satılıyor

Anadolu'da alternatif tıp anlamında sıklıkça kullanılan, Türkiye'den dünyaya da ihraç edilen sülükler Samsun'un merkezinde bulunan en eski arastada satılıyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 1'i dükkan olmak üzere 2 kişi tarafından satılan canlı sülüklerin tanesi 12 TL'den alıcı buluyor.

Sülüklerin bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtilirken, yaralarda, ayak ve bellerde, vücudun bazı kesimlerine tedavi amaçlı kullanılan sülüklerin deriye yapışarak pis kanı emdiği ve ağrısı sızısı olana da iyi geldiği öğrenildi.

Samsun'da tarihi çarşıda ilaç niyetine sülük satılıyor

Samsun'da tarihi çarşıda ilaç niyetine sülük satılıyor

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