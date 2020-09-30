Göztepe D-100 Karayolu'nda makas atan araç kazaya sebep oldu 3 kişi yaralandıBM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan "küresel sorunlara çok taraflı çözüm" mesajıFuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 117 milyon lira aktarılacağını söylediNevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Kuveyt'in yeni Emiri oldu: Yeni Emir Nevvaf kimdir?Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtulduAydın'ın Nazilli ilçesinde, 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi yakalandıAvam Kamarası, Brexit Anlaşmasını ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul ettiÇocuğuna işkence ettiği iddia edilen anne "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklandıWalt Disney Kovid-19 salgını nedeniyle 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurduKahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu

Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu.

Samsun'da tekneleri alabora olan balıkçı baba hayatını kaybetti, oğlu sağ kurtuldu

SAMSUN (AA) - Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde eski tersane alanında balık tutmak için denize açılan Hasan Koç ile oğlu Murat Koç'un tekneleri hava muhalefeti nedeniyle alabora oldu.

Denize düşen baba ve oğlu çevredeki diğer balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Durumu ağır olan baba Hasan Koç, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Sağ kurtulan oğul Murat Koç'un sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT