Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Iraklı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.