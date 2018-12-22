Samsun'da Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar şaşırtıyor

Samsun'da toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında unutulan eşyalar görenleri şaşkına çeviriyor. Unutulan eşyalar arasında ise evlilik cüzdanı ve bisiklet dikkat çekiyor.

Şehir içi ulaşımı sağlamak için toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar gündelik hayatın stresinden ve dalgınlıklarında dolayı yanlarındaki eşyaları araçlarda unutabiliyor. Tramvaylar, otobüsler, teleferik ve otoparklarda unutulan nüfus cüzdanı, giyecek, yiyecek, ev eşyaları, elektronik eşyalar, kitaplar, müzik aletleri gibi birçok eşya Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi (SAMULAŞ A.Ş.) Genel Müdürlüğüne ait kayıp eşya bölümünde sahiplerini bekliyor. Unutulan eşyalar arasında ise insana "yok artık" dedirtecek cinsten eşyalarda bulunuyor. Öyle ki unutulan eşyalar arasında en dikkat çekeni ise evlilik cüzdanı. Yaklaşık 2 yıldan beri kayıp eşya bürosunda bekletilen evlilik cüzdanı sahibini bulamadığı takdirde diğer eşyalar gibi belli bir süre sonra imha edilecek.

"Unutulan eşyalar ile ilgili tutanak tutuluyor"

SAMULAŞ Destek Hizmetler Müdürü Uğur Bal, kendilerine bağlı tramvay, otobüs teleferik ve otoparklarda unutulan ve kaybedilen eşyaların gün içerisinde kayıp eşya bürosuna geldiğini söyledi. Eşyaların, istasyonlarda bulunan güvenlik görevlilerince tutanak tutularak büroya teslim edildiğini ifade eden Bal, "Buradan da web sayfamız aracılığıyla yolcularımıza duyuru yapılıyor. Vatandaşlarımız buradan takip ederek unuttukları ve kaybettikleri eşyalara ulaşıyor. Eşyalar, tespit edilen vatandaşlarımızın bize başvurmasıyla gerekli işlemler yapıldıktan sonra kendisine tespit ediliyor" dedi.

"Sahibini bulamayan eşyalar imha ediliyor"

Sahibinin tespit edilemediği ve kayıp eşya bürosunda bulunan eşyalar iliği de bilgi veren Bal, "Tespit edilemeyen eşyalarımız, eğer bu yiyecek ise 1 gün muhafaza edip sonrasında imha ediyoruz. Giyecek ise 1 yıl muhafaza edip sonrasında hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Şu anda ise Atakum Belediyesine ait olan Hayır Çarşısına veriyoruz. Elektronik eşyaları ise 3 yıl muhafaza ediyoruz, sonrasında form halini aldıktan sonra imha ediyoruz. İmha tutanaklarımız var. Bunları doldurduktan sonra imha işlemi gerçekleşiyor" diye konuştu.