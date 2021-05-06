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  3. Samsun'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli gözaltında!

Samsun'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli gözaltında!

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da torbacı operasyonu: 2 şüpheli gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.G. ve H.A'yı yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde arama yapan ekipler, 118,27 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain ve esrarlı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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