Aydın'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındıBursa’da AK Parti ve MHP el ele verdi! Cumhur ittifakı uyum içindeIğdırlı besicilerin ilkbahar mesaisi başladı, hayvanlar meralara kavuştuGenç bedenler böyle ziyan oluyor! Uyuşturucu kullanıp, kendilerini kaybediyorlar‘Çatkapı’ projesiyle iftar öncesi vatandaşlar ziyaret ediliyorHercai final yaptı! Dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in paylaşımı duygulandırdı!LGS iptal mi oldu? LGS ertelendi mi 6 Haziran 2021? ÖSYM son dakikaTerör örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de varSivas'ta korku filmlerini aratmayan mahalle: Kargalar kabus yaşatıyor!Samsun'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı

Samsun'da yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 52 ACB 711 plakalı otomobil yağmurdan zeminin ıslanması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, İzzet T.(30) ile Gaye T.(23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT