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Samsun’da trafik kazası! Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldular

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarında meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası! Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldular

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehtap Gündüz idaresindeki 55 NF 827 plakalı otomobil ile Ethem Elik idaresindeki 55 AEY 856 plaka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 55 NY 827 plakalı otomobil takla atarak ışıklarda beklemeyen İbrahim Bozkurt idaresindeki 55 AAP 051 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Mehtap Gündüz ve Ethem Elik ile Onur İnan, Sude Nur Sandık ve Ayşegül Sandık yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Samsun’da trafik kazası! Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldular

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