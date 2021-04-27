Ünlü fenomen Danla Biliç'ten 'evlilik' açıklaması!Trafikte denetim uygulaması, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda EDS faaliyete geçiyorİmer isminin anlamı nedir, İmer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Küçükbaş hayvanlara aşılama, Hisarcık’ta koyun ve keçilere veba aşısı yapıldıTam kapanma öncesi seyahat belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti!Bursa'da 17 günlük kapanma öncesi metrelerce et kuyruğu oluştuÇöp yığınları ekipleri harekete geçirdi, Kavakarası Kanalında 4,5 kilometre temizlikErim isminin anlamı nedir, Erim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Berberlerde tam kapanma yoğunluğu: Telefonlara, randevulara yetişemiyorlar!Şampiyona 30 bin liralık hediye çeki! Çekmeköy Belediye Başkanı, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar’ı ağırladı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 511 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1 kişi gözaltında

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 511 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1 kişi gözaltında

Samsun'da narkotik polis ekipleri tarafından 511 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 511 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 511 adet sentetik ecza hap ile yakalanan iki şahsa uyuşturucu madde satışını gerçekleştirdiği tespit edilen A.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu satın alan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.B. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 511 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 1 kişi gözaltında

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT