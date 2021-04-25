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  3. Samsun’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da 2 bin 212 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 1'i kadın 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen L.G. ve E.T. adlı kadını takibe aldı. Narkotik ekipleri şahıslara ait Fevzi Çakmak Mahallesi ile Ulugazi Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 212 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, L.G. ve E.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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