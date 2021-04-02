Samsun'da, yaşlı çift yanmaktan son anda kurtuldu

Samsun'da soba faciasının eşiğinden dönüldü. Terme ilçesi Sütözü Mahallesi’nde bulunan 2 katlı ev, çıkan yangın sonrasında küle döndü. Ahmet Karaaslan’a ait 2 katlı ev yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. İddialara göre yangın, sobadan ateş parçasının evin içine düşmesiyle başladı. Sobadan düşen ateş kısa sürede eşyaların tutuşmasına neden oldu. Yangını fark eden 84 yaşındaki Ahmet Karaaslan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ahmet Karaaslan ve eşi Şefike Karaaslan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında, evdeki tüm eşyalar zarar gördü. Ayrıca, 2 adet motosiklet de küle döndü.