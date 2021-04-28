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Samsun'da yetim çocuklara hediye sürprizi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Grubu ekipleri, sürpriz hediyelerle yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

Samsun'da yetim çocuklara hediye sürprizi

Her yıl Ramazan ayının 15. günü Müslüman ülkelerde kutlanan Dünya Yetimler Günü sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bir vakıf koordinasyonuyla il genelindeki yetim çocuklara çat kapı ziyaret gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Sosyal Destek Grubu ekipleri, ziyaretlerde yetim çocukları severek onlarla sohbet etti.

Ekipleri karşılarında görünce mutluluktan gözlerinin için gülen yetim çocuklar, pandemi sebebiyle uzun süren ayrılığın ardından ablalarıyla yeniden buluştu. Sosyal Destek Grubu yetkililerini büyük bir sevinçle karşılayan yetim çocuklar, kendilerine getirilen hediyelerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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