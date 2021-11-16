Samsun'da yürek yakan olay! Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti!

Olay, Samsun'un Terme ilçesine bağlı, Sakarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyfettin Erdoğan isimli yaşlı adam, kendisine ait olduğu bilinen bahçede kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde can verdi. Mahalle sakinlerinin durumu acil servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonucu Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyfettin Erdoğan’ın cenazesi, ağacın altından çıkarılıp Terme Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.