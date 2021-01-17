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  3. Samsun'dan havalanan uçak ani iniş yaptı! İşte nedeni...

Samsun'dan havalanan uçak ani iniş yaptı! İşte nedeni...

İstanbul Samsun uçak seferini yapan uçakta bir kadın yolcu ani bilinç kaybı yaşayınca pilot kırmızı alarm verdi.

Samsun'dan havalanan uçak ani iniş yaptı! İşte nedeni...

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı.

Samsun'dan havalanan uçak ani iniş yaptı! İşte nedeni...

Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak, saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'dan havalanan uçak ani iniş yaptı! İşte nedeni...

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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