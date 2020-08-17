Samsun'dan kötü haber: Yoğun bakım üniteleri doldu

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, yaptığı açıklamada kentteki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını değerlendirdi. Tüm ünitelerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Çakmak, koronavirüs hastalarının çevre illere sevk edildiğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini sürdürürken ülkemizde son günlerde yaşanan vaka sayısındaki artış, sağlık görevlilerini endişelendiriyor. Samsunda'da vaka artışında yoğunluk yaşandığını belirten yetkililerin ardından bir açıklama da Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak'tan geldi. Kentteki tüm yoğun bakım üniteleri dolduğu için yeni vakaların çevre illere gönderildiğini söyleyen Çakmak, sağlık çalışanlarının da tedbirsizlikten bıktığını belirterek, "Sağlık emekçilerinde oldukça ciddi bir bıkkınlık ve bezginlik var. Büyük bir hekim kitlesi istifayı ve emekliliği düşünmeye başladı." dedi.

DONANIM YETERLİ AMA HASTA ÇOK

Duvar Gazetesi mensubu Mehmet Rebii Özdemir'e konuşan Çakmak, koronavirüs sürecini hafif atlatan, bilinci açık vakaların evlerinde tedavi edildiğini, doluluğa ise yoğun bakım donanımının yeterli olmasına rağmen hasta sayısının hızla artmasını gerekçe göstererek , "Donanımımız yeterli aslında. Ancak hasta sayısı çok olduğu için hastaneler yetersiz kalmaktadır. Yoğun bakımda yatırılması gerekli olan hastalarımız doluluk gerekçesiyle başka illere gönderilmektedir. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılan yeni poliklinik binasının ardından ana binada acil servisin yeri değiştirilerek yoğun bakım ünitesi haline getirileceği bilgilerini aldık." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK PERSONELLERİNE HADDİNDEN FAZLA YÜK BİNİYOR"

Sağlık çalışanlarında bıkkınlık ve bezginlik halinin söz konusu olduğunu belirten Çakmak, sektördeki deneyimli kişilerin artık emekliliği planladığını vurgulayarak, "ağlık emekçilerinin izinlerinin iptal edilmesi dillendiriliyor. Sağlık emekçilerinde oldukça ciddi bir bıkkınlık ve bezginlik var. Büyük bir hekim kitlesi istifayı, emekliliğini öteleyen hemşirelerimiz de emekliliği düşünmeye başladı. Sağlık emekçilerine bu şekilde haddinden fazla yük binerse sağlık sistemimiz kökünden çökecektir, ondan sonra da çalışacak ağlık personelleri bulamazlar hastanelerde." şeklinde konuştu.

"SAĞLIKÇILAR GEREKLİ DESTEĞİ ALAMIYOR"

Açıklamalarınai sağlık çalışanlarına yönelik mobbing iddialarıyla devam eden Çakmak, sağlık çalışanlarının gerekli desteği alamadığının altını çizerek, " Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 6 hemşire sağlık emekçimizin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık emekçileri ciddi anlamda zorlanıyor. Gerekli teknik ya da teknik olmayan bilimsel destekleri alamıyor. Ayrıca şu çok net gözden kaçırılıyor. Hastanelerimizde normal hastalar ile koronavirüslü hastalar ayrı ortamlarda bulunabiliyor. Yöneticiler bütün işlerini güçlerini bıraktılar sanki tek işleri ve güçleri mobbing uygulamakmış gibi hareket ederek sağlık emekçilerinin sanlarına adeta ot tıkamaktan geri durmamaktalar." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.