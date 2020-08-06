Samsung Galaxy Buds Live'ı tanıttı!

Geleneksel tasarımın dışına çıkan kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live,düzenlenen etkinlikte "daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor" ifadeleriyle tanıtıldı. Samsung, kulak içi kulaklık tasarımını baştan geliştirdi ve dahili bileşenleri dikey yerine yatay olarak yerleştirdi. Bu şekilde, kulak içi kulaklıklar kulaklardan çıkmıyor ve daha doğal bir görünüm oluşturuyor. Bu ergonomik ve oval tasarım, kulağın şekline uyum sağlayarak tüm gün kullanım için yeterli konforu yaratıyor. İki boyuttaki kanat ucu ile kulaklığın uyumunu daha da kişisel hale getirme imkanı veriliyor.

Samsung'un yenisi Galaxy Buds Live, daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. 12 mm hoparlör ve bas kanalı sayesinde ortaya çıkan sesler, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmaya yarıyor. Üç mikrofon ve Voice Pickup Unit ile kulak içi kulaklıkların sesine odaklanarak telefonda her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmaya olanak sağlıyor.

Bu kulaklıklarda ayrıca önemli duyuruları ve konuşmaları duymaya devam ederken araba ve çamaşır makinesi gürültüsünden kaçınmayı sağlayan Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunuyor.