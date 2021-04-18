Samsunlu kick boksçulardan gururlandıran başarı, Antalya’dan madalyayla döndüler

İlkadım Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalyada'ki turnuvayı 6 madalya ile kapattı. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden bin 200 sporcunun katıldı. İlkadım Belediyespor Kick Boks Takımı sporcuları, turnuvadan başarı ile döndü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda rakipleri karşında kıyasıya mücadele eden büyük erkekler 74 kg da full contact Avrupa Şampiyonu kategorisinde Altuğ Demir birincilik elde ederek altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Kadınlar 52 Kg K1 Avrupa Şampiyonu kategorisinde Tuğba Nur Kıvrak, kürsüye çıkarak altın madalyayı ve kupayı takımına kazandırdı.

"YENİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONAYA HAZIRLANMAK"

Başarılı bir turnuva geçirdiklerinin altını çizen antrenör Fatih Karagül, "26 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı şampiyona da sporcularımız önemli başarı elde etmiştir. Bu derecelerle işimiz bitmedi. Şimdiki hedefimiz 1-7 Temmuz tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak olan kick boks şampiyonasına hazırlanmak. Sporcularımız burada da elde edeceği derecelerle milli takıma seçilme imkanı bulacak" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı