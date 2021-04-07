Muharrem Erdemir kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Muharrem Erdemir oynadığı dizilerRamazan ayı için İstanbul'da camilere mahyalar hazırlanıyorOyuncular Sendikası duyurdu: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir, hayatını kaybettiEskişehir'de serbest veteriner hekimlere kimliklendirme için yetki verildiParkta oynarken ayağı demirlere sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştuTürkiye Arnavutluk’a verdiği sözü tuttu: Hastanenin inşaatı tamamlandıPendik Yayalar İlkokulu e-Twinning ProjelerindeAyvalık’ta keçi ölümlerinin sebebinin parazit olduğu ortaya çıktıHitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan kaçakçılar yakayı ele verdiŞırnak'ta düzenlenen uçurtma şenliğinde birçok etkinlik düzenlendi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Samsun'da hava sıcaklığının artmasıyla güneşi gören vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki kentte güneşli havayı fırsat bilenler, Atakum sahilinde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da ebeveynleri ile kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.

Vatandaşların genellikle maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü. Polis ekipleri maske, mesafe kurallarını ihlal edenleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

Samsun'lular güneşin keyfini çıkardı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT