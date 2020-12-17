Samsunspor Kulübü Başkanı Robert Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedavisine evde devam edileceğini açıkladı. İnternette ve sosyal medyada sık sık gündeme giren Yüksel Yıldırım hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik. Peki, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yüksel Yıldırım mesleği ne? İşte detaylar...

YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yüksel Yıldırım, Yıldırım Holding icra kurulu başkanı, Samsunspor Futbol Kulübü sahibi, yönetim kurulu başkanı ve Samsunspor Kulübü başkanıdır. İş adamı Yıldırım, 1961 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini Gazi İlkokulunda, orta eğitimini Mihatpaşa Lisesinde ve liseyi ise 19 Mayıs Lisesinde tamamladıktan sonra 1978'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine kaydını yaptırdı. 4,5 yıllık üniversitenin arından dil eğitimi almak için San Francisco'ya yerleşti, 1985'teyse 4 yıl sonra bitireceği Oregon Eyalet Üniversitesinde robotik üzerine yüksek lisans yapmaya başladı.

Eğitimini sürdürürken yaptığı iş başvurularından sonuç alamaması üzerine Çinli ve Hint arkadaşlarının tavsiyesiyle Robert ön adını aldı ve bu şekilde PACECO adlı firmada iş buldu. Beş yıl burada çalıştıktan ve evlendikten sonra ailesinin ısrarı ve askerlik yükümlülüğü nedeniyle Türkiye'ye döndü. Askerliğini tamamladıktan sonra aile şirketi adına Rusya'dan kömür ithal ederek kısa sürede Amerika'daki yıllık gelirinin üzerinde kazanç sağlamasının üzerine mesleği mühendisliği bırakarak ticarete atıldı.1995 yılında İsmail Erkurt Tutu'nun aracılığıyla o sırada kulüp başkanı olan İsmail Uyanık ile tanıştı ve 1998'e kadar Samsunspor yönetiminde yer aldı. Bu yıllarda Rusya'daki ticari ilişkilerini geliştirdi ve kömür ticaretini büyüterek yanına hurda ticaretini de ekledi.

Rusya'yla ticarette kömürü taşımak için YILMAR şirketiyle gemicilik sektörüne de giren Yıldırım'ın YILYAK firması Türkiye'deki en büyük kömür firması olurken 1997'de çimento, 2001'de ise demir ticaretinden kârlılığın azalması nedeniyle çekildi.Türkiye'de kömür sektörünün büyüyüp kârların artmasıyla anlaşmalı olduğu Rus firması YILYAK ile ortaklığını bozarak tek başına pazarda yer almaya başlamış, buna karşı cephe almalarının ardından Rus kömür üreticileri YILYAK'a kömür satışını durdurmuştur. Yıldırım buna cevaben Çin'den kömür ithal ederek işlerini sürdürmüştür. Sedef Limanı ile Alemdar Limanı'nı satın alarak limancılık işine YILPORT markasıyla giriş yapan Yıldırım; Gemlik Gübre Fabrikası satın alımı ile YILFERT'i kurarak gübre, Eti Krom özelleştirmesi ile de YILMADEN'i kurarak madencilik sektörüne girmiştir.

İki kardeşi ile birlikte 5 holdinge bağlı 30'un üzerinde firmanın yöneticisi olan Yüksel Yıldırım, Forbes verilerine göre $500 milyonluk kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin insanları arasında olup 2017 yılında Shechtman Uluslararası Liderlik Ödülü'nü almıştır.

SAMSUNSPOR DÖNEMİ

Yıldırım, 2018-19 sezonu öncesinde kulübün eski başkanı İsmail Uyanık ile birlikte maddi zorluk içerisinde bulunan Samsunspor'u yönetmeye talip olmuştur. 2 Haziran 2018'de yapılan genel kurul ile Samsunspor başkanlığına yeniden İsmail Uyanık seçilmiş ve kulübün şirketleştirilmesi kararı alınmıştır. 8 Ağustos günüyse Samsunspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi kurulmuş, Yüksel Yıldırım ve abisi Ali Rıza Yıldırım'ın ortaklığında şirketin %67 hissesi Yıldırım Holding'e ait olmuştur. Ancak Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım temmuz ayında çekilmiş ve %67 hisse Yüksel Yıldırım'a geçmiştir. 12 Kasım 2019'da İsmail Uyanık'ın yaptğı basın toplantısı ile şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını, hisselerini ise devrettiğini açıklaması ile birlikte Yıldırım kulübün tüm hisselerinin sahibi olmuştur. Yüksel Yıldırım günümüzde Samsunspor Futbol Kulübünün tek sahibi ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyken 20 Şubat 2020 tarihinde Samsunspor Kulübünün de başkanlığına seçilmiştir.