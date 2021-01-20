Samsunspor trafik kazasında kaç kişi öldü? 20 Ocak 1989'da ne oldu, hangi gün?

Bir dönem Türk spor camiasını yasa boğan vahim kaza, 20 Ocak 1989 tarihinde gerçekleşmişti. 20 Ocak 1989'da Malatyaspor maçına giden Samsunspor kafilesinin karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden geçen 32 yılın ardından Samsunspor camiasının ve Türk futbolunun acısı halen taze hissediliyor. Peki, 20 Ocak 1989'da ne oldu, hangi gün? Samsunspor trafik kazasında kaç kişi öldü? İşte detaylar...

20 OCAK 1989'DA NE OLDU? SAMSUNSPOR TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Tarihler 20 Ocak 1989'u gösterdiğinde Malatyaspor ile oynayacağı maç için kente giden Samsunspor takımı sabah saat 09:30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpıştı ve otobüs uçuruma yuvarlandı. Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomić ise Yugoslavya'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.

SEZONA DEVAM EDEMEDİLER

Trafik kazasının ardından sezona devam edemeyen Samsunspor, geri kalan tüm maçlarda hükmen mağlup sayılmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından özel olarak sağlanan statü ile ligde kalan Samsun ekibi, o sezon 'Onur Şampiyonu' ilan edildi.