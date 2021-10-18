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  3. Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti!

Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti!

Bu sabah saatlerinde Samsunspor camiasını yasa boğan bir haber geldi. Samsunspor'un eski futbolcusu ve 202-2014 yıllarında başkanlığını da yapan Emin Kar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti!

Profesyonel futbol kariyerinin tamamını Samsunspor forması altında geçiren ve kulübün en iyi ilk 11'inde de yer alan Emin Kar'dan kötü haber geldi. 20 Ocak faciasının ardından belden aşağısı tutmayan ve futbolculuk kariyerini noktalamak zorunda kalan Kar, Samsunspor'da 2012 ile 2014 yılları arasında başkanlık görevini de yürütmüştü. 61 yaşındaki efsane ismin hayatını kaybettiği, haber Samsunspor tarafından duyuruldu.

Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti!

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinden olan Kar, 4 gün önce kalp krizi geçirerek hastaneden tedavi görüyordu. O günden beri yaşam savaşı veren Kar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti!

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

 

 

EMİN KAR KİMDİR?

Emin Kar 1 Ocak 1960 yılında, Trabzon'da dünyaya geldi.  profesyonel kariyerini Samsunspor'da sürdürmüş olan Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisi olarak görev yaptı. 

{TITLE_STRIP}Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emin Kar öldü mü, neden öldü?

 

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