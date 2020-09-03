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Samsunspor'un hazırlık maçı iptal edildi!

Bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor, hazırlık maçları kapsamında TFF 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor ile karşılaşacaktı. Ancak bu maç, rakip takım oyuncularında pozitif vaka rastlanması nedeniyle iptal edildi.

Samsunspor'un hazırlık maçı iptal edildi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile TFF 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor arasında oynanacak hazırlık maçının, rakip takımın oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 1922 Konyaspor ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcunun yanı sıra Samsunspor'un idari personelinden 3 kişide maç öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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