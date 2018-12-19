Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Eyüp Bozkurt idaresindeki 55 SC 843 plakalı otomobil ile karşı yoldan Sertkaya 2 Sokağı'na dönüş yapan İlyas Asçı yönetimindeki 55 NA 491 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 55 SC 843 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Bozkurt yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.