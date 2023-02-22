Samuel Afenkhena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Afenkhena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Afenkhena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Afenkhena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Afenkhena 17 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Olorunda Afenkhena şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Afenkhena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Afenkhena'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Afenkhena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Afenkhena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Afenkhena şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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