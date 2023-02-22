Samuel Anakwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Anakwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Anakwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Anakwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Anakwe {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Anakwe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Anakwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Anakwe'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Anakwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Anakwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Anakwe şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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