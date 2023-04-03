Samuel Arneton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Arneton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Arneton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Arneton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Arneton 20 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Martinique uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Arneton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Arneton, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Samuel Arneton'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Arneton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Arneton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında PSG C
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B
Samuel Arneton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Arneton şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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