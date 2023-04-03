Samuel Arneton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Arneton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Samuel Arneton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Arneton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.