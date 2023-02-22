Samuel Ayanrinde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ayanrinde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ayanrinde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Ayanrinde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Ayanrinde {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Ayanrinde Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Ayanrinde'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Ayanrinde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Ayanrinde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Ayanrinde şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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