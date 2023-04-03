Samuel Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Bamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Bamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Bamba 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Bamba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Samuel Bamba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Samuel Bamba'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Bamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bamba7_/

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Samuel Bamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Bamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

Samuel Bamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Bamba şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Bamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RW Ahlen (-2013), Borussia Dortmund (2013-)

Almanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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