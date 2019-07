Samuel Beckett Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAMUEL BECKETT KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Nisan.1906 Ölüm tarihi : 22.Aralık.1989

Samuel Beckett kaç yaşında öldü : 83

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Yazar, Tiyatro Yazarı

Samuel Beckett doğum yeri : Foxrock, Dublin, İrlanda

Ölüm yeri : Paris

SAMUEL BECKETT BİYOGRAFİSİ

Türkiye ve Dünya’da Gogot’yu Beklerken adlı tiyatro oyunu ile tanınan İrlanda’lı tiyatro ve kısa öykü yazarı, şair ve eleştirmen. Absürd tiyatro olarak adlandırılan yazım dalının en önemli temsilcilerinden biri olarak görülen Beckett, 1969 yılında, Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştır.

Samuel Beckett, 13 Nisan1906 tarihinde, Foxrock, Dublin, İrlanda’da dünyaya geldi. Babası günümüzde expertiz olarak adlandırılan “bedel tahmincisi”, annesi ise dini inançları çok yüksek olan bir hemşireydi. Ailesi İrlanda Anglikan Kilisesi’ne üye olan Beckett, Dublin’in Foxrockmuhitindeki büyük ve gösterişli bir evde, kardeşi Frank ile beraber büyüdü.

Anaokuluna beş yaşında başlayan Beckett, burada ilk müzik eğitimini aldı. İlk okul eğitimini Earlford House School, orta eğitimini Portora Royal School, lise eğitimini ise Trinity Collage’da aldı. Trinity kolejinde Fransızca, İngilizce ve İtalyanca üzerine eğitim gördü.

Beckett’in basılan ilk eseri, 1929 yılında Dante...Bruno. Vico..Joyce adı altındaki bir eleştiri denemesiydi ve de farklı yazarlarla beraber bir toplama kitapta kendisine yer buldu. Bundan bir yıl sonra Varsayım adlı ilk öyküsünü yazdı. Varsayım’ı takip eden Whoroscope şiiri ile ilk edebiyat ödülünü kazandı.

Okuduğu okula, Trinity College’a 1930-1931 yılları arasında okutman olarak geri döndü; fakat utangaç yapısı nedeniyle bu mesleği uzun süre devam ettiremedi. Akademik kariyerini böylece kısa bir sürede bitirdikten kısa bir süre sonra, Goethe’nin eserlerinden ilham alarak yazdığı Gnome adlı şiirin Dublin Magazine’de yayınlanmasıyla beraber ünü yayılmaya başladı.

Trinity College’den ayrıldıktan sonra başladığı Avrulpa yolculuklarında ilk olarak Fransa’ya gitti. Fransa’da, 1931 yılında, Marcel Proust hakkındaki Proust adlı eleştirel kitabını yayınladı. Aynı yıl ilk romanı Dream of Fair to Middling Womenve de bir yıl sonra yayınlanacak olan Aşksız İlişkiler adlı öykü kitabını kaleme aldı. Babasının ölümü ile yıkılan Beckett, 1933-1935 yıllarını Tavistock adlı tedavi merkezinde, terapilerle geçirdi. Bu dönemin izleri, daha sonra yayınlayacağı efsanevi eseri Godot’u Beklerken’de kendisini gösterecekti

1936 yılında, tedaviden ayrılmasından sonra, uzun bir Almanya yolculuğuna çıktı. Nazi’lerin iktidardaki yükselişinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Beckett, 1937 yılında memleketi Dublin’e dönerek Murphy adlı romanını yayınladı. Roman’ın Fransızca’ya çevrilmesinin ardından Fransa’ya yerleşme kararı aldı; 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başlangıcında bu yerleşim kalıcılık kazandı. 1938’de tanıştığı Suzanne Deschevaux-Dumesnil adlı Fransız hanımefendi ile olan birlikteliği ölümüne kadar devam edecekti.

1940-1942 yılları arasında Fransız Direnişi’ne katıldı. 1942 yılında, bir ihbar üzerine Alman devriyelerine yakalanmak üzereyken son anda Roussillon’a kaçtı. Alplerin yakınında olan bu kasabada kaldığı süre boyunca direnişe destek vermeyi sürdürdü. Savaşın bitmesinin ardından Fransız Hükümeti tarafından Savaş Haçı(Croix de Guerre) ve Direniş Madalyası (Médaille de la Résistance) ile ödüllendirildi.

Savaştan sonra kalıcı olarak yerleştiği Fransa, romanlarının ve hikayelerinin dilini de değiştirmişti. Yaratmak istediği absürd havayı Fransızca ile daha iyi verdiğine inana Beckett, bu zamandan sonra yazdığı çoğu yazıyı bu dilde kaleme almıştı.



1952 yılında yayınlanan ve de pek çok akademik çevre tarafından absürd tiyatronun en önemli eserlerinden birisi olaran görülen Godot’yu Beklerken, yazara asıl ününü kazandıran eser oldu. İlk olarak 1953 yılında Fransız tiyatrolarında sergilenmesinin ardından, Londra, A.B.D., Almanya gibi ülkelerde de başarı ile sergilenerek yazara haklı ününü kazadırdı. Bu dönemde yazdığı oyunlar; 1957’de Oyun Sonu, Krapp’ın Son Bandı, 1960’da Mutlu Günler (İngilizce) ve 1963’te Oyun adları altında yayınlandı.

1961 yılında, uzun süren bir beraberliğin ardından sevgilisi Suzanne ile evlendi. Aynı yıl, <b<="" b="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none;">’nü kazandı. Bu dönemden sonra radyo oyunlarını da yazmaya ve yönetmeye başlayan Beckett, yazılarını İngilizce yazmaya da döndü.</b

Beckett, 1969 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü; fakat ödülü almaya gitmeyerek hayranlarını şaşırttı. Yaşamının son yıllarını karısı ile beraber, mütevazı bir şekilde geçiren yazar, 17 Temmuz 1989 yılında Suzanne’nin ölümü ile sarsıldı; aynı yılın aralık ayında ise kendisi vefat etti. Çift Pariste, Montparnasse adlı bir mezarlıkta gömülüdür ve aynı mezar taşını paylaşmaktadır.