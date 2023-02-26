Samuel Broun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Broun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Broun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Broun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Broun 3 Mart 1998 tarihinde Ramat Gan şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da סמואל ברואון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Broun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Samuel Broun'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Broun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Broun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Broun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Broun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kiryat Shmona

Samuel Broun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Broun şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Samuel Broun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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