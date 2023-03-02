Samuel Bull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Bull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Bull adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Bull Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Bull 27 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Bull Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Bull'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Bull Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Bull futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Temmuz 2022 yılında Eastbourne
Samuel Bull Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Bull şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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