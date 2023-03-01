Samuel Case kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Case Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Samuel Case kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Case ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.