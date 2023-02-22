Samuel Chisom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Chisom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Chisom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Chisom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Chisom 1 Ekim 2001 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Chisom Emmanuel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Chisom Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NProfile yapmaktadır. Samuel Chisom, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Samuel Chisom'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Chisom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Chisom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kwara United
Samuel Chisom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Chisom şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Abuja College
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.