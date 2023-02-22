Samuel Chisom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Chisom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Chisom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Chisom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Samuel Chisom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Chisom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Chisom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Chisom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Chisom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Chisom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Chisom 1 Ekim 2001 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Chisom Emmanuel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Chisom Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NProfile yapmaktadır. Samuel Chisom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Samuel Chisom'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Chisom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Chisom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kwara United

Samuel Chisom kimdir

Samuel Chisom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Chisom şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abuja College

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel Chisom nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Majk Bregna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majk Bregna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Majk Bregna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majk Bregna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rasak Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasak Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rasak Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasak Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitrios Toulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Toulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dimitrios Toulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Toulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullateef Abiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullateef Abiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullateef Abiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullateef Abiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir