Samuel Enefiok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Enefiok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Enefiok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Enefiok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Enefiok {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Andrew Enefiok şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Enefiok Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Enefiok'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Enefiok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Enefiok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Enefiok şuan Doma United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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