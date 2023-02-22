Samuel Felix Agba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Felix Agba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Felix Agba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Felix Agba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Felix Agba 10 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Felix Agba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Felix Agba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Felix Agba'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Felix Agba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Felix Agba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Kaduna United
1 Temmuz 2014 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2016 yılında Nasarawa United
1 Ocak 2017 yılında Gombe United
1 Temmuz 2017 yılında Niger Tornad.
1 Ocak 2018 yılında Desert Stars
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
1 Ocak 2020 yılında Jigawa
1 Ocak 2021 yılında Sunshine Stars
1 Temmuz 2021 yılında Coton Sport FC
4 Ağustos 2022 yılında Bayelsa
Samuel Felix Agba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Felix Agba şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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