Samuel Fridjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Fridjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Fridjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Fridjonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Fridjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Fridjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Fridjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Fridjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Fridjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Fridjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Fridjonsson 22 Şubat 1996 tarihinde Reykjanesbær şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Samúel Kári Friðjónsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Fridjonsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Samuel Fridjonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Fridjonsson'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Fridjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Fridjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Fridjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Fridjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2011 yılında Keflavík

29 Ağustos 2013 yılında Reading U21

21 Temmuz 2016 yılında Vålerenga

30 Ocak 2019 yılında Viking FK

31 Aralık 2019 yılında Vålerenga

18 Ocak 2020 yılında Paderborn

5 Ekim 2020 yılında Viking FK

30 Ağustos 2022 yılında Atromitos Athen

Samuel Fridjonsson kimdir

Samuel Fridjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Fridjonsson şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keflavík ÍF

Samuel Fridjonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samuel Fridjonsson nereli

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