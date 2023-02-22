Samuel Ganda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ganda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ganda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Ganda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Ganda 17 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Ganda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Ganda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Ganda'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Ganda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Ganda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ocak 2018 yılında Rivers United
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
1 Temmuz 2019 yılında Kwara United
1 Kasım 2021 yılında Lobi Stars
1 Ekim 2022 yılında Kanemi Warriors
Samuel Ganda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Ganda şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.