Samuel Hopkins Adams Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAMUEL HOPKİNS ADAMS KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ocak.1871 Ölüm tarihi : 15.Kasım.1958

Samuel Hopkins Adams kaç yaşında öldü : 87

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Yazar, Gazeteci

Samuel Hopkins Adams doğum yeri : Durkirk, New York

Ölüm yeri : Beaufurt, Güney Carolina

SAMUEL HOPKİNS ADAMS BİYOGRAFİSİ

Yazar ve gazeteci olan Adams roman, öykü ve biyografi türünde elliyi aşkın eseriyle ünlenmiştir.

1871'de doğan Adams, 1891'de Hamilton Collegekolejindeki öğrenimini bitirdikten sonra 1900'e kadar New York Sungazetesinde, 1901-05arasında Mc Clure Grubuve Mc Clure's Magazineile çeşitli yayıncılık ve reklamcılık işlerinde çalıştı.

Zaman zaman Warner Fabian takma adını da kullanarak kolay okunan, güncel sorunları konu alan hafif romanlar yazdı.

Dönemindeki yolsuzlukların perde arkasını araştırmakla ünlenen Adams, 1905'te Collier's, The National Weekly'ye sahte patentli ilaçları teşhir eden bir dizi makale yazdı.

1906'da ise Saf gıda ve ilaç yasasının çıkmasını sağlayan "Büyük Amerikan Sahtekarlığı" adlı yazı dizisini yazdı.

1926'daki "Şenlik" adlı romanında ve 1939 Warren Gamaliel Harding'in biyografisi olan "İnanılmaz Çağ" Harding yönetiminin skandallarını açıkladı.



Ayrıca Adams 1930'daDaniel Wehster'in "Tanrısal Daniel" ve 1945'de Alexander Woollcott'un biyografilerini yazdı.

Sinemaya uyarlanan ve ödüller almış olan başlıca romanları; Gece Otobüsü(1934), Harvey Kızları (1942)'nın yanı sıra Büyükbabanın Öyküsü (1955) adlı kitabında büyükbabasının New York eyaletinin kuzeyiyle ilgili anılarını anlattı.