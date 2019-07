Samuel Jackson Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMUEL JACKSON KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Aralık.1948

Samuel Jackson kaç yaşında :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

Samuel Jackson doğum yeri : Washington D.C., A.B.D.

SAMUEL JACKSON BİYOGRAFİSİ

1972 yılından itibaren aktif olarak oyunculuk yapmış olmasına rağmen, Quentin Tarantino’nun yönettiği 1994 tarihli Pulp Fiction’a kadar adını duyuramamış olan A.B.D.’li sinema oyuncusu. Pulp Fiction, Jurassic Park, Star Wars, Black Snake Moan gibi başarılı yapımların da içinde bulunduğu yüzün üzerinde sinema filminde rol almış olan Jackson, Altın Ayı ödülünü kazanmış ve Oscar’a aday gösterilmiştir.

Samuel Leroy Jackson, 21 Aralık 1948 tarihinde, Washington DC, ABD’de dünyaya geldi. Tam adı Samuel Leroy Jackson'dır. Çocukluğunu annesi Elizabeth Jackson ile beraber Tennessee’de geçirmek zorunda kaldı; ailesinden uzakta yaşayan ve alkol bağımlılığı yüzünden hayatını kaybeden babası ile sadece birkaç kez görüşme şansı bulabildi.

Riverside Lisesi’nden mezun olan Jackson, lisede okuduğu süre içinde okulun orkestrasında yer aldı ve de trompet çaldı. Liseden mezun olduktan sonra Atlanta’da bulunan Morehouse College’a girdi ve burada bulunduğu yıllarda Just Us Theatre adlı tiyatro grubunu kurdu. 1968 yılında, siyahi lider Martin Luther King’ın suikaste uğramasının ardından eşitlik isteyen protestoculara katılan Jackson, bu hareketinden dolayı iki yıllığına okuldan uzaklaştırıldı. Katıldığı Black Power (Siyah Güç) hareketinin aşırı uçlara kayması ve de silahlanmaya başlaması üzerine Black Power’dan ayrıldı ve de üniversiteye geri dönerek drama alanındaki eğitimini tamamladı.

Üniversitede okuduğu yıllarda tiyatro gruplarında yer alan ve 1972 yılındaki mezuniyetinin ardından çeşitli T.V. filmlerinde ufak rollerde gözüken Samuel Jackson’un rol aldığı ilk film, 1972 tarihli Together for Days oldu. 70’lerin ortalarından 80’li yılların sonuna kadar pek çok filmde yan rollerde rol alan ve de The Piano Lesson ile Two Trains Running adını taşıyan iki başarılı tiyatro oyununda ana rollerden birisini oynayan Jackson’un kariyeri, ağır alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sekteye uğradı. Bağımlılıkları ile başa çıkmadığı gerekçesi ile ailesi tarafından New York’da bulunan bir rehabilitasyon merkezine kaldırılan Jackson, tedavisinin tamamlanmasının ardından beyaz perdeye geri döndü.

Jackson’ın 90’lı yıllarda rol aldığı ilk film, Spike Lee tarafından yönetilen Jungle Fever oldu. Uyuşturucu müptelası bir karakteri canlandırdığı film, başarılı oyuncuya 1991 yılında, Cannes Film Festivali’nde yardımcı oyuncu olarak bir ödül getirdi. 1993 tarihli ve ünlü yönetmen Quentin Tarantino imzalı Pulp Fiction, Samuel L. Jackson’ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Filmde canlandırdığı gangster Junes Winnfield karakteri izleyicilerden büyük ilgi gördü ve de oyuncuya Holywood’un yüksek bütçeli filmlerinde rol alma şansı kazandırdı.

1995 yılında, ünlü aksiyon serisi Die Hard’ın üçüncü filmi olan Die Hard with a Vengeance’da Bruce Wills ve Jeremy Irons ile beraber kamera karşısına geçen yıldız oyuncu, 1997 yılında gene bir Tarantino filmi olan Jackie Brown’da rol aldı. 90’lı yıllarda ağırlıklı olarak sert ve silah kullanmayı seven karakterleri canlandırmış olsa da, 1996 yılında okullarda gösterilen ve de gençler için silah kullanmanın zararlarını anlatan bir yapım olan Teens and Guns: Preventing Violence’da rol alarak topluma karşı olan görevini yerine getirdi.

1999 yılında, Star Wars serisinin 4. filmi Episode I: The Phantom Menace ile beraber Star Wars dünyasına katılan Jackson, canlandırdığı Mace Windukarakteri için dikilen özel elbiseler ve mor lightsaber (ışınkılıcı) için özel istekte bulundu. Jackson, serinin diğer filmlerinde de Windu karakterini canlandırdı.

2000 yılında, Hollywood Walk of Fame’e adı kazınarak onurlandırlan Jackson, 2000’li yılların başında Unbreakable, Shaft, xXx ve S.W.A.T. gibi başarılı filmlerde rol aldı. 2004 yılında, The Incredibles adlı animasyon filminin seslendirme ekibinde yer alarak Annie Ödülleri’nde En İyi Seslendirme Sanatçısı ödülünü kazandı.

Iron Man ve Iron Man II adlı Marvel çizgiroman uyarlamalarında General Nick Fury’yi canlandıran Jackson’ın gelecek projeleri arasında farklı Marvel evreni uyarlamalarında Nick Fury karakterini canlandırmanın yanı sıra, karakterin baş rolde oynadığı ve aynı adı taşıyan bir de film var. Amerika’nın en çok satan çizgiroman firması Marvel’in ultimate (genişletilmiş evren) yapısı içerisinde, eskiden beyaz ve milliyetçi olan bir karakterin siyahi bir karaktere çevrilmesinde büyük rol oynayan Jackson, aynı zamanda çizgiroman evreninde de Nick Fury karakterinin kendi fiziksel yapısına benzemesi için de izin verdi.

Morehouse College’de okuduğu sırada tanıştığı oyuncu LaTanya Richardson ile 1980 yılından bu yana evli olan Jackson, karısı ile beraber Los Angeles, California’da yaşıyor.



Ödülleri:

1998 - 48.Berlin Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Jackie Brown)

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

- Formül 51 (Sinema Filmi) 2001

Oyuncu :

2019 - Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Sinema Filmi)

- The Hitman's Wife's Bodyguard (Darius Kincaid ) (Sinema Filmi) 2019

- Shaft (John Shaft II) (Sinema Filmi) 2019

- Glass (Elijah Price / Mr. Glass) (Sinema Filmi) 2019

- Captain Marvel (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2019

- İnanılmaz Aile 2 (Lucius Best,Frozone) (Sinema Filmi) 2018

- The Last Full Measure (Takoda) (Sinema Filmi) 2018

- Life Itself (Sinema Filmi) 2018

- Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2018

- Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'i... (Augustus Eugene Gibbons) (Sinema Filmi) 2017

- Kong: Skull Island / Kong: Kafatası Adası (Preston Packard) (Sinema Filmi) 2017

- The Hitman s Bodyguard / Belalı Tanık (Darius Kincaid) (Sinema Filmi) 2017

- The Legend of Tarzan / Efsanesi ( George Washington Williams) (Sinema Filmi) 2016

- Ben Senin Zencin Değilim ( Narration (voice)) (Sinema Filmi) 2016

- Miss Peregrine s Home for Peculiar Children/Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocuk... (Barron) (Sinema Filmi) 2016

- Yenilmezler: Ultron Çağı (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2015

- The Hateful Eight ( Major Marquis Warren) (Sinema Filmi) 2015

- Cell / Frekans (Tom McCourt) (Sinema Filmi) 2015

- Chi-Raq (Dolmedes) (Sinema Filmi) 2015

- Barely Lethal /Çıtır Kaçak Tehlikeli (Hardman) (Sinema Filmi) 2014

- RoboCop (Pat Novak) (Sinema Filmi) 2014

- Reasonable Doubt (Clinton Davis) (Sinema Filmi) 2014

- Kite (Karl Aker) (Sinema Filmi) 2014

- Kingsman: Gizli Servis (Valentine) (Sinema Filmi) 2014

- Kaptan Amerika: Kış Askeri (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2014

- Big Game / Büyük Oyun (Başkan Alan Moore) (Sinema Filmi) 2014

- Oldboy / İhtiyar Delikanlı (Chaney) (Sinema Filmi) 2013

- Turbo (Whiplash (Seslendirme)) (Sinema Filmi) 2013

- Agents of S.H.I.E.L.D. (Nick Fury) (TV Dizisi) 2013

- Zincirsiz (Sinema Filmi) 2012

- Zincirsiz (Stephen) (Sinema Filmi) 2012

- Yenilmezler (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2012

- The Samaritan (Foley) (Sinema Filmi) 2012

- Kuşlar Şehrinde Macera (Tendai ) (Sinema Filmi) 2012

- Şeytanla Randevu (Richie) (Sinema Filmi) 2011

- İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2011

- Thor (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2011

- The Sunset Limited (Black) (TV Filmi) 2011

- Arena (Logan) (Sinema Filmi) 2011

- Yedek Polisler (Highsmith) (Sinema Filmi) 2010

- Vengeance: A Love Story (John Dromoor) (Sinema Filmi) 2010

- The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi) 2010

- Iron Man 2 (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2010

- Industrial Light & Magic: Crea... (Kendisi) (TV Filmi) 2010

- Guys Choice (Kendisi) (TV Filmi) 2010

- Akılalmaz (H) (Sinema Filmi) 2010

- Soysuzlar Çetesi (Anlatıcı) (Sinema Filmi) 2009

- Anneler ve Kızları (Paul) (Sinema Filmi) 2009

- Yıldız Savaşları: Klon Savaşla... (Mace Windu-Seslendirme) (Sinema Filmi) 2008

- The Spirit (The Octopus) (Sinema Filmi) 2008

- Soul Men (Louis Hinds) (Sinema Filmi) 2008

- Lakeview Terrace (Abel Turner) (Sinema Filmi) 2008

- Iron Man (Nick Fury) (Sinema Filmi) 2008

- Doğruluk Tepesi (Peter Malcolm) (Sinema Filmi) 2008

- Jumper / Atlayıcı (Cox) (Sinema Filmi) 2008

- Şampiyonun Dirilişi (Şampiyon) (Sinema Filmi) 2007

- Temizlikçi (Tom Cutler) (Sinema Filmi) 2007

- 1408 (Gerald Olin) (Sinema Filmi) 2007

- Ölümcül Kargo (Nelville Flynn) (Sinema Filmi) 2006

- Kara Yılan İnliyor (Lazarus) (Sinema Filmi) 2006

- Freedomland (Lorenzo Council) (Sinema Filmi) 2006

- Farce of the Penguins (Anlatıcı) (Sinema Filmi) 2006

- Cesurların Vatanı (Will Marsh) (Sinema Filmi) 2006

- Yıldız Savaşları Bölüm III: Si... (Mace Windu) (Sinema Filmi) 2005

- Yeni Nesil Ajan 2 / xXx 2 (Augustus Gibbons) (Sinema Filmi) 2005

- The Late Late Show With Craig ... (Kendisi) (TV Dizisi) (4 Bölüm)2005

- Koç Carter (Ken Carter) (Sinema Filmi) 2005

- Iconoclasts (Himself) (TV Dizisi) 2005

- Adamım (Derrick Vann) (Sinema Filmi) 2005

- İnanılmaz Aile (Lucius Best-Seslendirme) (Sinema Filmi) 2004

- Kill Bill: Volume 2 (Rufus) (Sinema Filmi) 2004

- Girdap (John Mills ) (Sinema Filmi) 2004

- Benim Ülkemde (Langston Whitfield) (Sinema Filmi) 2004

- Özel Tim (Dan "Hondo" Harrelson) (Sinema Filmi) 2003

- Kuraldışı (West) (Sinema Filmi) 2003

- Jimmy Kimmel Live! (Kendisi)Tv Programı (3 Bölüm)2003

- Çarpışma (Doyle Gipson) (Sinema Filmi) 2002

- Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Mace Windu) (Sinema Filmi) 2002

- Yeni Nesil Ajan / xXx (Augustus Gibbons) (Sinema Filmi) 2002

- Türk Caddesi'ndeki Ev (Jack Friar) (Sinema Filmi) 2002

- The Caveman's Valentine (Romulus) (Sinema Filmi) 2001

- Jazz (Kendisi) (TV Dizisi) 2001

- Formül 51 (Elmo McElroy) (Sinema Filmi) 2001

- Ölümsüz (Elijah Price) (Sinema Filmi) 2000

- Vur Emri (Albay Terry Childers) (Sinema Filmi) 2000

- Korkusuz (John Shaft) (Sinema Filmi) 2000

- Yıldız Savaşları Bölüm 1: Gizl... (Mace Windu) (Sinema Filmi) 1999

- The Directors (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)1999

- Mavi Korku (Russell Franklin) (Sinema Filmi) 1999

- The Negotiator (Danny Roman) (Sinema Filmi) 1998

- The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi) 1998

- Kırmızı Keman (Charles ) (Sinema Filmi) 1998

- Küre (Dr. Harry Adams ) (Sinema Filmi) 1998

- Jackie Brown (Ordell Robbie) (Sinema Filmi) 1997

- Eve'nin Sırrı (Louis Batiste) (Sinema Filmi) 1997

- 187 (Trevor Garfield) (Sinema Filmi) 1997

- İyi Geceler Öpücüğü (Mitch Henessey) (Sinema Filmi) 1996

- Öldürme Zamanı (Carl Lee Hailey) (Sinema Filmi) 1996

- Sydney (Jimmy) (Sinema Filmi) 1996

- Büyük Beyaz Yumruk (Fred Sultan) (Sinema Filmi) 1996

- Bizim Kafe (Wendell) (Sinema Filmi) 1996

- Zor Ölüm 3 (Zeus Carver) (Sinema Filmi) 1995

- Kiss of Death (Calvin Hart) (Sinema Filmi) 1995

- Isaiah'ı Kaybetmek (Kadar Lewis) (Sinema Filmi) 1995

- Fluke (Rumbo (seslendirme)) (Sinema Filmi) 1995

- Ucuz Roman (Jules Winnfield) (Sinema Filmi) 1994

- The New Age (Dale Deveaux) (Sinema Filmi) 1994

- Fresh (Sam) (Sinema Filmi) 1994

- Duvarlara Karşı (Jamaal) (TV Filmi) 1994

- Çılgın Romantik (Big Don) (Sinema Filmi) 1993

- Menace II Society (Tat Lawson) (Sinema Filmi) 1993

- Loaded Weapon 1 (Wes Luger) (Sinema Filmi) 1993

- Late Show With David Letterman (Kendisi) (TV Dizisi) (8 Bölüm)1993

- Jurassic Park (Ray Arnold) (Sinema Filmi) 1993

- Amos & Andrew (Andrew Sterling) (Sinema Filmi) 1993

- The Tonight Show With Jay Leno (Kendisi)Tv Programı (13 Bölüm)1992

- Tehlikeli Oyunlar (Robby Jackson) (Sinema Filmi) 1992

- Jumpin' at the Boneyard (Simpson) (Sinema Filmi) 1992

- Juice (Trip) (Sinema Filmi) 1992

- Beyaz Kumlar (Greg Meeker) (Sinema Filmi) 1992

- Strictly Business (Monroe) (Sinema Filmi) 1991

- Orman Ateşi (Gator Purify) (Sinema Filmi) 1991

- Johnny Suede (B-Bop) (Sinema Filmi) 1991

- Dead And Alive: The Race For G... ( Hatcher) (TV Filmi) 1991

- İki Kadın Arasında (Madlock) (Sinema Filmi) 1990

- The Return of Superfly (Nate Cabot) (Sinema Filmi) 1990

- Sıkı Dostlar (Stacks Edwars) (Sinema Filmi) 1990

- Def by Temptation (Bakan Garth) (Sinema Filmi) 1990

- Betsy's Wedding (Taksi Sevkiyat Görevlisi) (Sinema Filmi) 1990

- Doğruyu Seç (Sinema Filmi) 1989

- Aşk Denizi (Siyahi adam) (Sinema Filmi) 1989

- Amerikan Rüyası (Hold-Up Man) (Sinema Filmi) 1988

- Eddie Murphy Raw (Sinema Filmi) 1987

- Biography (Kendisi) (TV Dizisi) 1987

- Spenser:for Hire (Leroy Clancy) (TV Dizisi) 1985