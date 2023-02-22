Samuel Kulig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Kulig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Kulig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Kulig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Kulig 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Kulig Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Kulig'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Kulig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Kulig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Kulig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Kulig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava B

8 Şubat 2021 yılında Vysehrad

30 Haziran 2021 yılında Ostrava B

17 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Samuel Kulig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Kulig şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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