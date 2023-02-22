Samuel Lucio Kalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Lucio Kalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Lucio Kalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Lucio Kalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Lucio Kalu 20 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Lucio Kalu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Lucio Kalu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Samuel Lucio Kalu'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Lucio Kalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Lucio Kalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Kasım 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2020 yılında Katsina Utd.
18 Ağustos 2021 yılında Enyimba Aba
Samuel Lucio Kalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Lucio Kalu şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Samuel Lucio Kalu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 18 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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