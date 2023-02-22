Samuel Ogunjimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ogunjimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Ogunjimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Ogunjimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Ogunjimi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Ogunjimi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Ogunjimi'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Ogunjimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Ogunjimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Ogunjimi şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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