Samuel Oyedeji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Oyedeji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Oyedeji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Oyedeji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Oyedeji 19 Nisan 1999 tarihinde Gombe şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Oyedeji Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Oyedeji, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samuel Oyedeji'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Oyedeji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Oyedeji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Oyedeji şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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