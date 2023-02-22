Samuel Sigut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sigut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Sigut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Sigut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Sigut 31 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Šigut şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Sigut Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Sigut'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samuel Sigut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Sigut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Sigut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Sigut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında Ostrava U17

1 Ocak 2020 yılında Ostrava U19

1 Ocak 2021 yılında Ostrava B

14 Mayıs 2021 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

17 Şubat 2022 yılında Frydek-Mistek

18 Şubat 2022 yılında SFC Opava

Samuel Sigut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Sigut şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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