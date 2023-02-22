Samuel Stone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Stone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Stone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Stone 29 Ocak 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Onukwube Emeka Stone şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Stone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Stone, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Stone'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Stone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Stone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ağustos 2019 yılında Kano Pillars
1 Ocak 2020 yılında Jigawa
16 Ağustos 2021 yılında Enyimba Aba
6 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Samuel Stone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Stone şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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