Samuel Tiza İorwuese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Tiza İorwuese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Tiza İorwuese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samuel Tiza İorwuese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samuel Tiza İorwuese 10 Ekim 2002 tarihinde Katsina şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samuel Tiza İorwuese Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Tiza İorwuese'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samuel Tiza İorwuese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samuel Tiza İorwuese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Lobi Stars
1 Ekim 2021 yılında Kwara United
7 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
Samuel Tiza İorwuese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samuel Tiza İorwuese şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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