Samuel Yohou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Yohou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Yohou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Yohou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Yohou 6 Ağustos 1991 tarihinde Villepinte şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Rodrigue Wouahi Yohou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Yohou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Avenir Management International yapmaktadır. Samuel Yohou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samuel Yohou'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samuel Yohou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samyohou/

Samuel Yohou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Yohou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samuel Yohou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Yohou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paris FC

1 Şubat 2016 yılında SAS Epinal

30 Haziran 2016 yılında Paris FC

1 Temmuz 2016 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2017 yılında Paris FC

13 Ağustos 2020 yılında Tuzlaspor

31 Ağustos 2021 yılında USL Dunkerque

27 Temmuz 2022 yılında OFI Girit

Samuel Yohou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Yohou şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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