Samukelo Xulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samukelo Xulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samukelo Xulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samukelo Xulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samukelo Xulu 2 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Samukelo Phumlani Xulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samukelo Xulu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United Reserves futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United Reserves takımına 3 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Samukelo Xulu'nin SuperSport United Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samukelo Xulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samukelo Xulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samukelo Xulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samukelo Xulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2020 yılında SuperSport Res.

Samukelo Xulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samukelo Xulu şuan SuperSport United Reserves takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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